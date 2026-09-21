Elveszi a munkánkat a mesterséges intelligencia? A számok valami egészen mást mutatnak

Az elmúlt években arról szóltak a hírek, hogy a mesterséges intelligencia elveszi a munkánk. Mostanra azonban szintlépés történt, ugyanis több kutató szerint az AI fejlődése már az emberiség kihalásához vezethet. Mindeközben a reálgazdaságban egyelőre nyomát sem látni annak, hogy az AI érdemi hatással lenne a termelékenységre, ez pedig önmagában is felveti a kérdést, mennyire szól […]