Elveszi a munkánkat a mesterséges intelligencia? A számok valami egészen mást mutatnak
Az elmúlt években arról szóltak a hírek, hogy a mesterséges intelligencia elveszi a munkánk. Mostanra azonban szintlépés történt, ugyanis több kutató szerint az AI fejlődése már az emberiség kihalásához vezethet. Mindeközben a reálgazdaságban egyelőre nyomát sem látni annak, hogy az AI érdemi hatással lenne a termelékenységre, ez pedig önmagában is felveti a kérdést, mennyire szól […]Tovább a teljes cikkre
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Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
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Így alakul a boltok nyitvatartása az ünnepi hétvégén: ezek az üzletek lesznek nyitva
Mutatjuk a részleteket.