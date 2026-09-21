Kamatot csökkentett az Erste Bank a személyi hiteleknél

Szeptember 21-től érdemben mérsékelte az Erste Bank a személyi kölcsönök kamatát. De kiket érint a kamatvágás? Milyen feltételekkel érhető el a pénzintézetnél a mai naptól a legnépszerűbb fedezetlen hitel? Legújabb cikkünkből mindez kiderül. A személyi kölcsön népszerűsége töretlen az elmúlt időszakban: júliusban 152,63 milliárd forint összegben kötöttek szerződést a bankot. Ez 42,63 százalékkal haladja meg […]