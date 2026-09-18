Bruttó 2 milliós fizetés? Ezek voltak a legjobban fizetett szakmák 2025-ben!

2025-ben a statisztikák élén a rendkívül speciális szaktudást igénylő légiforgalmi irányítók és a pilóták álltak a különböző politikai és pénzügyi vezetők mellett. Most azt vizsgáljuk meg részletesebben, hogy a vezetői pozíciókat és a szűk létszámú repülési szakmákat leszámítva melyek voltak a legjobban fizetett szakértői munkakörök a tavalyi évben. Összegyűjtöttük, hogy a KSH adatai szerint mely […]