Bruttó 2 milliós fizetés? Ezek voltak a legjobban fizetett szakmák 2025-ben!
2025-ben a statisztikák élén a rendkívül speciális szaktudást igénylő légiforgalmi irányítók és a pilóták álltak a különböző politikai és pénzügyi vezetők mellett. Most azt vizsgáljuk meg részletesebben, hogy a vezetői pozíciókat és a szűk létszámú repülési szakmákat leszámítva melyek voltak a legjobban fizetett szakértői munkakörök a tavalyi évben. Összegyűjtöttük, hogy a KSH adatai szerint mely […]Tovább a teljes cikkre
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Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
Adó és jog
Retail
Így alakul a boltok nyitvatartása az ünnepi hétvégén: ezek az üzletek lesznek nyitva
Mutatjuk a részleteket.