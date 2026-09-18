Vajon tudsz 50 négyzetméteres lakást venni mediánbérből?

A Bankmonitor azt nézte meg, hogy az első félévre érvényes megyei nettó mediánbérből lehetséges-e vásárolni egy saját 50 négyzetméteres lakást 2026 augusztusában, ha a vásárlónak van erre a célra félrerakott 10 millió forintja. Mennyi a megyei mediánbér? Nem meglepő módon Budapesten a legmagasabb a nettó mediánbér 2026 első félévben, 503 174 forint. Utána jön Győr-Moson-Sopron […]