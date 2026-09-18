„Önként ment el a munkahelyéről” – vagy mégsem?

Egy hitelfedezeti biztosításnál fontos lehet az a tény, hogy ki kezdeményezte az adós munkahelyének megszűntetését. Hiába van ugyanis munkanélküliségre szóló védelem a csomagban, ha felmondással távoztál a régi munkaadódtól. A közös megegyezés azonban érdekes helyzet: elképzelhető, hogy elsőre nem akar fizetni a biztosító, de aztán fordulhat a kocka. Zsolt tíz éve dolgozott ugyanannál a gyártócégnél, […]