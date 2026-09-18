„Önként ment el a munkahelyéről” – vagy mégsem?
Egy hitelfedezeti biztosításnál fontos lehet az a tény, hogy ki kezdeményezte az adós munkahelyének megszűntetését. Hiába van ugyanis munkanélküliségre szóló védelem a csomagban, ha felmondással távoztál a régi munkaadódtól. A közös megegyezés azonban érdekes helyzet: elképzelhető, hogy elsőre nem akar fizetni a biztosító, de aztán fordulhat a kocka. Zsolt tíz éve dolgozott ugyanannál a gyártócégnél, […]Tovább a teljes cikkre
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Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
Adó és jog
Retail
Így alakul a boltok nyitvatartása az ünnepi hétvégén: ezek az üzletek lesznek nyitva
Mutatjuk a részleteket.