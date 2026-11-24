Eladtad az ingatlanod, a vevő készpénzben fizetett, és most ott állsz egy táskányi pénzzel. Besétálsz a legközelebbi bankfiókba és befizeted? A valóságban ennél jóval több teendőd van, és ha rosszul készülsz fel, a pénzzel együtt sétálhatsz haza, miközben már nem csak Te tudod, hogy mennyi pénz lapul a táskában. Miért ellenőriz egyáltalán a bank? Ma […]