Rugalmasság, felújítási hullám és minőségi elvárások formálják az irodapiacot

Az európai irodapiac az elmúlt hónapokban látványosan mozdult el a nagyobb rugalmasság és a tudatosabb munkahelystratégia irányába. A vállalatok közel fele már az irodai jelenlét növekedésére számít, ám a munkaadói és munkavállalói elvárások közötti szakadék továbbra is jelentős: nemcsak abban, milyen gyakran kell bejárni, hanem abban is, miért. Míg a cégek az együttműködést és az elköteleződést szeretnék erősíteni, addig sok dolgozó továbbra is a rugalmasságot tartja elsődlegesnek.

Kétsebességes munkahelystratégia Európában és a régióban

Európa-szerte nő a rugalmas, hibrid munkavégzést támogató terek aránya, de az elfogadottság még mindig nem egységes. A progresszív szervezetek – többek között a pénzügyi és egészségügyi szektor szereplői – már adatvezérelt tervezéssel és közösségi fókuszú kialakítással erősítik a visszatérést. Ezzel szemben a hagyományosabb ágazatokban működő kisebb cégek inkább a klasszikus irodai modellt erőltetik, és lassabban reagálnak a technológiai és kulturális változásokra.

A közép-kelet-európai régióban éles a kontraszt: miközben egyes vállalatok tudatos munkahelyi mutatókat követnek és emberközpontú működést alakítanak ki, sok szervezet még mindig reaktívan, rövid távú problémákat kezelve működik. Ennek egyik tipikus tünete a nem megfelelő kapacitástervezésből adódó zsúfoltság.

Felborult piaci egyensúly, eltérő pályán mozgó irodatípusok

A piac jelenleg nehezen definiálható: van kínálat, de nem mindegy, milyen minőségben.

Az új építésű irodák szegmensében bérbeadói piac alakult ki, ám a bérlői elvárások gyors ütemben változnak, ezért a rugalmasság és a személyre szabott megoldások nélkülözhetetlenek.

A B– és C-kategóriás épületek egyre nagyobb nyomás alá kerülnek: a modern technológiai, gépészeti és digitális követelmények miatt komoly felújítás vagy funkcióváltás nélkül nehezen eladhatók vagy kiadhatók.

A piacon egyszerre jelenik meg jelentős mennyiségű állami portfólióból kikerülő ingatlan , amelyek többsége csak jelentős beruházással tehető versenyképessé.

A következő évek egyik fő trendje a felújítások és átépítések korszaka lesz – részben az ESG-követelmények, részben a bérlői minőségi igények miatt.

Hirdessen Ön is az irodahaz.info és raktar.info oldalakon, amelyek letisztult átlátható felülettel várják látogatóikat!

Generációs elvárások, technológiai fejlődés és a prémium irodák szerepe

A fiatalabb generációk nyitottabbak az innovációra, ugyanakkor minden korosztály számára fontos a tisztességes üzemeltetés és a komfort. A technológia, a fenntarthatóság és a well-being ma már nem extra, hanem alapelvárás. A modern irodáknak egyszerre kell energiatakarékos működést, kifinomult technológiai infrastruktúrát és magas felhasználói élményt nyújtaniuk – ezek a szempontok Nyugat-Európában már az értékbecslést is erősen befolyásolják.

Zöld minősítések: gyorsuló előretörés

A fenntarthatóság felértékelődését jól mutatja a BREEAM New Construction Version 7 bevezetése, amely

– szigorúbb energia- és karbonküszöböket,

– életciklus-elemzést,

– újrahasznosított anyaghasználatot,

– mért teljesítményen alapuló értékelést

ír elő.

Magyarországon a zöld minősítések terjedése látványos: 2023 és 2024 között 54%-kal nőtt a BREEAM minősítéssel rendelkező épületek száma. A finanszírozói oldal ma már egyértelműen beárazza a fenntarthatóságot, így a „nem zöld” beruházások versenyhátrányba kerülnek.

Mi lesz a következő évek nyerteseinek titka?

A szakértők szerint azok a szereplők kerülnek előnybe, akik:

rugalmas bérleti konstrukciókat kínálnak,

felkészülnek a felújítási hullámra ,

hitelesen teljesítik az ESG-elvárásokat ,

és adatvezérelt, produktivitásközpontú ajánlatokkal támogatják a bérlői döntéseket.

A bérlők oldalán továbbra is a működésbiztonság, tehetségmegtartás és költséghatékonyság lesz a három fő prioritás – minden más ehhez igazodik.

Nézzen körül az irodahaz.info és a raktar.info oldalakon, ahol egyszerre akár több hirdetőtől is kérhet ajánlatot – így könnyebben megtalálhatja a vállalkozása számára ideális, jövőálló megoldást.