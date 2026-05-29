Átrendeződött a Costa del Sol: új kedvencek törnek fel Marbella mellett

A Costa del Sol ingatlanpiacán az elmúlt időszak egyik látványos változása, hogy a kereslet már nem csak Marbella köré koncentrálódik, hanem a korábban kevésbé reflektorfényben lévő településeken is egyre erősebben jelenik meg. Bár a térséget sokan továbbra is elsősorban Marbellával azonosítják, a Duna House tapasztalatai szerint a vásárlók érdeklődése ma már jóval nagyobb partszakaszon oszlik meg.



Az elmúlt egy évben Esteponában 38, Mijasban 34, Marbellán 31, Benahavísban pedig 26 százalékkal nőtt a kereslet. A Marbella–Benahavís–Estepona térségben összességében 29 százalékos bővülést mértek.

„A vásárlók ma már nem csak Marbellában gondolkodnak. Estepona, Mijas és Benahavís is saját karakterrel rendelkezik, és ezt a vevők egyre inkább felismerik. Marbella továbbra is a luxus és a pezsgő társasági élet központja, Mijas inkább a nyugodtabb, hagyományos andalúz hangulat miatt népszerű, míg Estepona az újépítésű fejlesztések egyik legfontosabb helyszínévé vált” – mondta Udvarnoki Viktória, a Duna House spanyol nyaralópiaci szakértője, a Living Marbella vezetője.

A szakértő szerint a növekedés egyik oka, hogy a prémium ingatlanok iránti érdeklődés továbbra is erős, miközben a kereslethez képest viszonylag kevés új projekt indul. A térség piaci szerkezete az elmúlt években jelentősen átalakult: Marbella stabil prémium lokációvá vált, Estepona a régió egyik leggyorsabban fejlődő térsége lett, Mijas pedig sok vevő számára kínál alternatívát, mivel Marbella árszintje egyre többeknek túl magas.

Az árak között továbbra is jelentős különbségek vannak. Marbella prémium környékein a használt, de nem luxuskategóriás ingatlanok négyzetméterára sok esetben már 6000 euró felett indul. Esteponában inkább 5000 euró körüli, Mijasban pedig nagyjából 4500 eurós árszint jellemző hasonló ingatlanok esetében. Az újépítésű prémium projektek ennél drágábbak.

Egyre fontosabb célpont Estepona térsége

A Duna House tapasztalatai szerint különösen Estepona és környéke – például Casares vagy La Gaspara – került a befektetők fókuszába. A fejlesztések egyre inkább Gibraltár irányába tolódnak, miközben Marbella és Málaga között folyamatosan csökken a szabadon beépíthető területek száma.

A keresletet továbbra is elsősorban külföldi vásárlók mozgatják. Málaga tartományban arányuk már 40–43 százalék körül van, ami Spanyolországon belül is kiemelkedően magasnak számít. Marbella környékének prémium projektjeiben sok esetben 80–90 százalék a nemzetközi vevők aránya. A piacon jelenleg főként észak-európai vásárlók, digitális nomádok, amerikai vevők, közel-keleti befektetők, valamint életmódváltásban gondolkodó külföldiek jelennek meg.

Már egész évben stabil a kereslet

A bérleti piac is stabil maradt a térségben. A Costa del Sol ma már nem csak szezonális nyaralóövezet: a távmunka és a hosszabb időre érkező külföldi bérlők miatt egész éves kereslet alakult ki. A befektetők jelenleg jellemzően 5–7 százalék közötti bruttó bérleti hozammal számolnak, elsősorban a jó lokációjú újépítésű ingatlanok esetében.

„A Costa del Solra ma jellemzően kétféle vásárló érkezik: azok, akik saját részre, életminőség és prémium életstílus miatt keresnek ingatlant, illetve azok a befektetők, akik nemzetközi összehasonlításban gondolkodnak, és hosszú távon stabil, biztonságos piacot keresnek banki garanciákkal és kiszámítható növekedési potenciállal” – tette hozzá Udvarnoki Viktória.

A Duna House tapasztalatai szerint az elmúlt hetek kedvezőbb euróárfolyama a magyar érdeklődést is erősítette. A legjobb lokációjú és legnépszerűbb projektek egyre gyorsabban fogynak el a növekvő nemzetközi kereslet miatt, ezért a szakértők szerint a következő időszakban még fontosabb lehet a megfelelő időzítés. A jelenlegi piaci környezetben a kivárásra egyre kevesebben számítanak valódi árelőnyként.