Durva változásokat vár az ingatlanszakma: újrahuzaloznák az egész rendszert
Teljes újratervezésre készül az ingatlanpiac és az építőipar szereplőinek jelentős része. A Portfolio Property X konferenciáján megszólaló szakemberek és piaci szereplők szerint a kormányváltás után alapjaiban változhat meg a hazai ingatlanszektor működése. A többség szerint nem egyszerű korrekcióra, hanem valódi „újrahuzalozásra” van szükség, miközben sokan arra számítanak, hogy Magyarország ismét felkerülhet a nemzetközi befektetők térképére – tájékoztatott a Portfolio.
Sokan már nem egyszerű változást, hanem teljes újrakezdést várnak
Az elmúlt hetek a politikai és gazdasági átmenetről szóltak, a szakma pedig…
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