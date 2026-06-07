Durva változásokat vár az ingatlanszakma: újrahuzaloznák az egész rendszert

Teljes újratervezésre készül az ingatlanpiac és az építőipar szereplőinek jelentős része. A Portfolio Property X konferenciáján megszólaló szakemberek és piaci szereplők szerint a kormányváltás után alapjaiban változhat meg a hazai ingatlanszektor működése. A többség szerint nem egyszerű korrekcióra, hanem valódi „újrahuzalozásra” van szükség, miközben sokan arra számítanak, hogy Magyarország ismét felkerülhet a nemzetközi befektetők térképére – tájékoztatott a Portfolio.

Sokan már nem egyszerű változást, hanem teljes újrakezdést várnak

Az elmúlt hetek a politikai és gazdasági átmenetről szóltak, a szakma pedig…