Jövőre külterületi lakóingatlan is vásárolható lesz az Otthon Startból

Panyi Miklós Facebook bejegyzésben jelentette be, hogy 2026. január elsejétől már külterületi lakóingatlan vásárlására, építésére is lehet fordítani a 3 százalékos kamatozású Otthon Start hitelt. Alapvetően az Otthon Start Program egy igen kedvező lehetőség az első lakásvásárlás előtt állók számára, a kölcsön évi fix 3 százalékos kamata ugyanis jóval kedvezőbb, mint a piaci alapú lakáshitelek […]