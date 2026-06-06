Ma már nem elég feltenni egy hirdetést: ezért ragad bent hónapokra rengeteg eladó lakás
Sok tulajdonos még mindig úgy gondolja, hogy egy ingatlan eladásához elegendő néhány fotó, egy rövid leírás és egy hirdetés feltöltése valamelyik portálra. A valóság azonban az elmúlt években gyökeresen megváltozott. A mai ingatlanpiacon már nem feltétlenül az adja el gyorsan a lakását, aki meghirdeti, hanem az, aki tudatosan építi fel az értékesítés teljes folyamatát.
A vásárlók ugyanis sokkal tájékozottabbak és tudatosabbak lettek. Néhány perc alatt összehasonlítják a környék kínálatát, megnézik a versenytárs hirdetéseket, és már az első benyomás alapján eldöntik,…Tovább a teljes cikkre
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