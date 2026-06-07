Nem csak a lokáció számít: ezek a lakóparkok mutatják, merre tart az új építésű piac
Az új építésű lakások piacán ma már messze nem csak az elhelyezkedés vagy a négyzetméterár határozza meg egy projekt sikerét. Az energiahatékonyság, a modern műszaki megoldások, a fenntarthatóság és az élhető környezet egyre fontosabb szemponttá váltak a vásárlók számára. A balatoni otthonoktól a kertvárosi hangulatú budapesti lakásokon át a belvárosi fejlesztésekig több olyan projekt is épül, amelyek jól mutatják, milyen irányba mozdult el az új lakások piaca.
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