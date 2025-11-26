A maglódi APCT Condo Ipari- és Logisztikai Park fejlesztése látványos ütemben halad, a beruházás pedig a vártnál korábbi átadás felé tart. A kivitelezés előrehaladásának köszönhetően a birtokbaadás a tervezettnél korábban megtörténhet, így a vállalkozások akár már 2026 márciusában megkezdhetik működésüket az új ipari területen.

A projekt épülete már teljesen zárt, minden nyílászáró a helyére került, a belső helyiségek nagy részének leválasztása megtörtént, a szociális blokkok kialakítása is befejeződött. A külső munkálatok ugyanilyen intenzitással folynak: zajlik az útépítés, valamint a teljes terület rendezése.

Rekordérdeklődés a bérlés és a bérlés-vétel konstrukció iránt

A projekt iránti érdeklődés folyamatosan nő mind a bérlők, mind a tulajdonra törekvő vállalkozások részéről. Ennek egyik fő oka az APCT Condo egyik legnagyobb innovációja: a bérlés-vétel konstrukció, amely egyedülálló ajánlat a hazai ipari és logisztikai ingatlanpiacon. Ez a modell lehetővé teszi, hogy a cégek részletfizetéssel, 144 m²-től akár több ezer négyzetméteres raktárhoz, műhelyhez vagy gyártócsarnokhoz jussanak – elsősorban olyan vállalkozóknak kedvezve, akik hosszú távon saját tulajdonú ingatlanra építenék működésüket. A növekvő kereslet miatt különösen érdemes mielőbb ajánlatot kérni, amíg még elérhetők az előértékesítési feltételek.

Testre szabható megoldások és rugalmas méretek

A fejlesztés célja, hogy valóban minden vállalkozás megtalálja a működéséhez legideálisabb tereket. A 144 m²-től 16 000 m²-ig terjedő egységek rugalmas konfigurációt kínálnak, így a kisvállalkozástól a komplex logisztikai központig bárki számára optimális megoldás nyújtható.

Az épület előregyártott vasbeton szerkezettel, Kingspan szendvicspanel oldalfalakkal, 6,5 méteres belmagassággal és 5 tonnás teherbírású ipari padlóval készül, amelyek a modern ipari működés alapkövetelményeinek is bőven megfelelnek. Minden egység saját vizesblokkal, 4 méter magas hőszigetelt kapuval és opcionális irodagalériával rendelkezik. A fejlesztő 10 év garanciát vállal az épületre, az ipari terhelésre méretezett belső úthálózat pedig biztosítja a zökkenőmentes tehergépjármű-forgalmat.

Kiváló elhelyezkedés, elsőrangú logisztikai kapcsolatok

Az APCT Condo Maglódon, az M0-s közvetlen közelében, a Dóra Tivadar utcában valósul meg, az ecseri lehajtótól pár percnyire. A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér mindössze 2,4 kilométerre található, az M4-es autópálya pedig 4 kilométeren belül érhető el, ami ideális logisztikai kapcsolódási pontokat biztosít belföldi és nemzetközi szinten egyaránt. A terület nem esik súlykorlátozás alá, így a közúti áruszállítás bármilyen irányból akadálytalanul szervezhető — ez kiemelten fontos szempont minden olyan vállalkozásnak, amely gyors és stabil útvonalakat igényel a fővárosi és regionális logisztikai hálózatokhoz.

Fenntartható működés modern technológiákkal

A fejlesztés tervezésénél elsődleges szempont volt az energiahatékonyság és a hosszú távú fenntarthatóság. A hőszigetelt tető- és falszerkezetek, a természetes fényt biztosító bevilágító felületek, a kiépíthető napelemes rendszer és az opcionális hőszivattyús fűtés-hűtés mind a költséghatékony üzemeltetést szolgálják. A társasházi működés alacsony fenntartási költségei különösen előnyösek a kis- és középvállalkozások számára, amelyek számára fontos, hogy a minőségi infrastruktúra hosszú távon is kiszámítható költségekkel működjön.

Stabil szakmai háttér és megbízható partnerség

A projektet a Pi Invest Zrt. fejleszti, a kivitelezést a Pallér Csarnok Kft. végzi, a finanszírozást pedig a Gránit Bank Nyrt. biztosítja. A három szereplő együttműködése hosszú évek szakmai tapasztalatát és megbízhatóságát képviseli, amely garanciát jelent arra, hogy az APCT Condo nemcsak időben, hanem kiemelkedő műszaki színvonalon valósul meg.

APCT Condo – rugalmas, fenntartható és idő előtt költözhető ipari terek az M0-s mellett

Az APCT Condo a hazai ipari és logisztikai ingatlanpiac egyik legizgalmasabb fejlesztése, amely egyszerre kínál korszerű infrastruktúrát, rugalmasságot és egyedülálló finanszírozási lehetőséget. Legyen szó bérlésről, vásárlásról vagy a kettő kombinációjáról, a vállalkozások egy olyan modern és hosszú távon értékálló telephelyet nyerhetnek, amely valóban a jövő igényeihez igazodik.

A cikk megjelenését az APCT Condo fejlesztője támogatta.