Az elmúlt néhány évben teljesen megváltozott, mit jelent egy iroda a vállalatok számára. Korábban elsősorban fix működési költségként tekintettek rá: kellett egy hely, ahol a dolgozók nap mint nap elvégzik a munkájukat. Ma azonban egészen más szempontok kerültek előtérbe.

A hibrid munkavégzés tartósan velünk maradt, a gazdasági környezet kiszámíthatatlanabb lett, az energiaárak folyamatosan változnak, miközben a fenntarthatósági és ESG elvárások is egyre nagyobb nyomást helyeznek a cégekre. Ebben az új helyzetben a vállalatok már nem egyszerűen irodát keresnek, hanem olyan megoldást, amely gyorsabban, hatékonyabban és rugalmasabban támogatja a működésüket. És pontosan ezért kerültek a szolgáltatott irodák a figyelem középpontjába.

Az iroda szerepe teljesen új értelmet kapott

A hosszú évekre szóló, merev irodabérleti konstrukciók korábban stabilitást jelentettek. A mai üzleti környezetben azonban sok esetben inkább kockázatot hordoznak.

Kevés cég lát előre több évre pontosan. Egy vállalat gyorsan növekedhet, átszervezésen mehet keresztül, új piacokra léphet vagy éppen visszafoghatja a működését. Ilyen környezetben egy fix méretű, hosszú időre lekötött iroda könnyen teherré válhat.

A modern vállalatok ezért már nem pusztán négyzetmétereket bérelnek. Olyan működési környezetet keresnek, amely képes együtt mozogni a céggel.

A szolgáltatott iroda ma már sokkal több, mint egy munkahely

A szolgáltatott irodák egyik legnagyobb előnye, hogy nem egy üres teret adnak át, hanem gyakorlatilag egy komplett, azonnal működő rendszert.

Minden rendelkezésre áll:

• berendezett munkaállomások

• stabil IT infrastruktúra

• internet és technikai háttér

• közösségi terek

• recepciós szolgáltatás

• takarítás és üzemeltetés

A vállalatoknak így nem kell hónapokat tölteniük az iroda kialakításával, beszállítók koordinálásával vagy különböző szolgáltatások megszervezésével. Gyakorlatilag az első naptól kezdve működőképes környezetbe érkeznek.

Ez a szemlélet pedig alapjaiban változtatja meg azt, ahogyan a cégek az irodára tekintenek: nem kötelező kiadásként, hanem üzleti eszközként jelenik meg.

A rugalmasság lett az egyik legfontosabb érték

A mai gazdasági környezetben az egyik legnagyobb versenyelőny az alkalmazkodóképesség.

A szolgáltatott irodák pontosan ebben erősek. Ha nő a csapat, gyorsan bővíthető a kapacitás. Ha csökken az irodaigény vagy átalakul a működés, a bérelt terület is egyszerűen módosítható.

Ez különösen fontos:

• gyorsan növekvő vállalatoknál

• projektalapon működő csapatoknál

• startupoknál

• nemzetközi terjeszkedés előtt álló cégeknél

• bizonytalan piaci környezetben működő szervezeteknél

A hagyományos irodapiacon egy költözés vagy bővítés akár hosszú hónapokig is elhúzódhat. A szolgáltatott modellben azonban a változások sokkal gyorsabban kezelhetők.

Az idő ma már legalább annyit ér, mint a pénz

Egy klasszikus iroda kialakítása rengeteg időt és energiát emészt fel. Tervezés, kivitelezés, bútorozás, informatikai kiépítés, szerződések, szolgáltatók koordinálása – mindez akár hónapokig is eltarthat.

Közben pedig a cég figyelme elterelődik a valódi üzleti célokról.

A szolgáltatott irodák egyik legnagyobb ereje éppen az, hogy ezt az időveszteséget szinte teljesen megszüntetik. Sok esetben akár 24 órán belül használatba vehető egy teljes iroda.

Ez nemcsak kényelmi szempont. Olyan helyzetekben, amikor gyors piacra lépésről, új projekt indulásáról vagy sürgős bővülésről van szó, a gyorsaság konkrét versenyelőnyt jelenthet.

Tervezhetőbb működés, kisebb pénzügyi kockázat

A pénzügyi oldal szintén egyre fontosabb szempont lett.

A hagyományos irodák esetében jelentős induló beruházással kell számolni:

• bútorok

• technikai eszközök

• kialakítási költségek

• üzemeltetési szerződések

• rezsi és fenntartás

A szolgáltatott irodák ezzel szemben jellemzően egyetlen havi díjban tartalmazzák az összes szükséges szolgáltatást.

Ez egyszerűbbé teszi a költségtervezést, kiszámíthatóbb működést biztosít, miközben jelentősen csökkenti az induló tőkeigényt is.

Sok vállalat számára ez különösen fontos olyan időszakban, amikor a likviditás és a gyors reagálóképesség kiemelt üzleti szempont.

Nem fix csomagokban kell gondolkodni

A modern szolgáltatott irodák egyik fontos előnye, hogy a szolgáltatások jellemzően testre szabhatók.

A cégek pontosan azt vehetik igénybe, amire valóban szükségük van:

• IT támogatás

• adminisztratív háttér

• tárgyalók

• rendezvényterek

• catering

• recepciós szolgáltatások

Ez nemcsak költséghatékonyabb működést tesz lehetővé, hanem átláthatóbb rendszert is teremt.

A vállalatok így nem felesleges kapacitásokért fizetnek, hanem tényleges üzleti igényeikhez igazíthatják az irodahasználatot.

Az iroda egyre inkább közösségi és üzleti tér is

A modern szolgáltatott irodák már rég nem csupán munkahelyek.

Egyre több helyszín működik valódi üzleti központként, ahol különböző iparágak szereplői dolgoznak egymás mellett. Ez természetes módon segíti a kapcsolatépítést, az együttműködéseket és az új üzleti lehetőségek kialakulását.

A közösségi terek, networking események és szakmai programok olyan plusz értéket adhatnak, amelyet egy hagyományos iroda önmagában ritkán tud biztosítani.

Sok esetben ezekből az informális kapcsolatokból születnek később új projektek, partnerségek vagy akár ügyfélkapcsolatok is.

Kinek lehet igazán jó választás?

A szolgáltatott iroda elsősorban azoknak a vállalatoknak lehet ideális, amelyek:

• rugalmas működést keresnek

• gyors növekedés előtt állnak

• új piacra lépnek

• szeretnék csökkenteni a fix költségeket

• nem akarnak hosszú évekre elköteleződni

• gyorsan használatba vehető megoldást keresnek

A modell különösen népszerű a startupok, technológiai cégek, projektalapon működő csapatok és nemzetközi vállalatok körében, de egyre több hagyományosabb szervezet is nyit ebbe az irányba.

Az iroda ma már versenyelőny is lehet

A piac egyértelműen abba az irányba mozdul, hogy az iroda ne pusztán működési háttér legyen, hanem a vállalat stratégiájának aktív része.

A rugalmasság, a gyors reagálás, a költségkontroll és a fenntarthatóság ma már nem extra előnyök, hanem alapvető üzleti elvárások.

A Regus szolgáltatott irodái jól mutatják, hogyan alakult át ez a piac az elmúlt években. A hangsúly már nem azon van, hogy legyen egy iroda, hanem azon, hogy az mennyire képes támogatni a vállalat mindennapi működését és hosszú távú céljait.

Az iroda tehát ma már sokkal több, mint egy hely, ahol dolgozunk. Egy jól megválasztott munkakörnyezet ma már képes gyorsítani a működést, csökkenteni a kockázatokat és akár valódi versenyelőnyt is teremteni.

A cikk megjelenését a Regus támogatta.