Óvatosak a vásárlók a budapesti belvárosi ingatlanpiacon. Habár az új kormány megalakulása után élénkülni kezdett a kereslet, a vevők egy része és a befektetők továbbra is kivárnak. A szakértő szerint a túlárazott lakások így hónapokig a piacon ragadhatnak, miközben egyre nőnek az alkuk

Az idei év eleje még nem hozott jelentős változást a tavalyi évhez képest, azonban az országgyűlési választást megelőzően jelentkezett egy lassulás nemcsak a keresletnél, hanem valamelyest a kínálat tekintetében is – jelezte Garaba Gergely, a Balla Ingatlan VI., VII., VIII. és IX. kerületi irodájának szakmai vezetője.

Az új kormány megalakulása után már kezd valamennyire visszatérni az élet a piacra, de nagyon óvatosak, bizonytalanok az érdeklődők. Ráadásul a befektetők is elmaradtak egyelőre, így főként párokkal, családokkal lehet találkozni az ingatlanpiacon.

Ha meg is jelennek befektetők, akkor ők elsősorban felújításra vásárolnak – teljes körűen felújítandó ingatlanokat – és nagyon komolyan alkudoznak. A vevők 80 százaléka azonban hitelre vásárol, és ezen belül is elsősorban az Otthon Startot használják ki. A felvett hitelek átlagos összege már 30-35 millió forint között alakul.

A mérsékelt vevői jelenlét ellenére a kínálatban továbbra is komoly túlárazásokkal lehet találkozni. Ráadásul teljesen indokolatlan módon még további áremelésekkel is lehetett találkozni az ingatlantulajdonosok részéről az elmúlt hónapokban.

Ha a jelenlegi árakat nézzük, akkor a szakértő szerint a legtöbb kedvelt belvárosi helyszínen még lehet találni 1 millió forint alatti négyzetméteráron eladó ingatlant, azonban az átlagár bőven ezen szint felett alakul a belvárosi kerületekben.

Ebben azonban megjelenik a már említett túlárazás is, ami sok esetben eléri a 10 százalékot. Garaba Gergely szerint a tulajdonosok még nem jutottak el arra a pontra, hogy belássák, a kereslet visszaesése miatt minimális árcsökkentésre lenne szükség ahhoz, hogy ingatlanuk ne ragadjon be hosszú időre a kínálatba.

Pedig jelentősebb túlárazás esetén akár 6-9 hónapra is nyúlhat az értékesítési idő, míg egy piaci áron kínált ingatlan esetében maximum 2–3 hónapos értékesítési idővel kell számolni.

A piac változása így leginkább a növekvő alkuknál érzékelhető: átlagosan 5-10 százalékkal lehet számolni, de egyre gyakrabban találkoznak az ingatlanközvetítők 10-15 százalékos árengedményekkel is.

A leginkább keresettek továbbra is a metróközeli, jó állapotú, minimális felújítással költözhető ingatlanok. Emellett a szakértő tapasztalatai szerint a vevők számára fontos még a szűkebb környezet ellátottsága, illetve a parkolási helyzet megoldottsága is.

Az újépítésű ingatlanok a belső kerületekben nem igazán jelentenek konkurenciát a használt ingatlanoknak, hiszen ritkán jelennek meg nagyobb lakásberuházások. Így az Otthon Start-kompatibilis ingatlanfejlesztések is hiányoznak. Aki tehát itt szeretne vásárolni, az elsősorban használt ingatlanban gondolkodik, és nem vár arra, hogy majd megfizethető újépítésű ingatlanokkal bővül a piac.

Sokan vannak azonban, akik vásárlás helyett inkább lakást bérelnének. Habár a kereslet erős – ha megjelenik egy kiadó ingatlan a kínálatban, az jellemzően néhány nap alatt bérlőre talál –, a bérleti díjak az utóbbi hónapokban stagnáltak, és ebben nem is várható változás. A szakértő szerint a bérleti díjak elérték vagy hamarosan el is érhetik a csúcsot.

Garaba Gergely szerint az elkövetkező hónapokban továbbra is a megfontolt vásárlás és részben a kivárás lesz leginkább jellemző. Így a túlárazott lakások hetekig, akár hónapokig is vevő nélkül maradhatnak. Emiatt az árak emelkedése várhatóan tovább lassul, miközben az árazás a szakértő reményei szerint közelíteni fog a piaci realitásokhoz.

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