Hatalmas fordulat az építőiparban: eltörölték a cégeket sújtó különadót, megszólalt a hatóság

Jelentős változás jön a magyar építőanyag-iparban: június 1-jétől megszűnik a koronavírus-járvány idején bevezetett kiegészítő bányajáradék, amely az elmúlt években komoly terheket rótt az ágazat szereplőire. A döntés hátterében az Európai Unió Bíróságának ítélete áll, amely uniós joggal ellentétesnek minősítette a különadót – derül ki a 24.hu cikkéből, melyet a Portfolio a a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának péntek reggeli válaszával egészített ki.

Az intézkedés évek óta foglalkoztatta az iparág szereplőit, mivel a rendkívüli adó és a hozzá kapcsolódó árszabályozás több vállalkozást…