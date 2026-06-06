Hatalmas fordulat az építőiparban: eltörölték a cégeket sújtó különadót, megszólalt a hatóság
Jelentős változás jön a magyar építőanyag-iparban: június 1-jétől megszűnik a koronavírus-járvány idején bevezetett kiegészítő bányajáradék, amely az elmúlt években komoly terheket rótt az ágazat szereplőire. A döntés hátterében az Európai Unió Bíróságának ítélete áll, amely uniós joggal ellentétesnek minősítette a különadót – derül ki a 24.hu cikkéből, melyet a Portfolio a a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának péntek reggeli válaszával egészített ki.
Az intézkedés évek óta foglalkoztatta az iparág szereplőit, mivel a rendkívüli adó és a hozzá kapcsolódó árszabályozás több vállalkozást…Tovább a teljes cikkre
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