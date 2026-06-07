Sokan azt hiszik, egyszer majd örökölnek egy lakást – a valóság azonban rengeteg magyart sokkolhat

A világban éppen a történelem egyik legnagyobb vagyonátruházási hulláma zajlik, és sokan úgy gondolják, hogy előbb-utóbb jelentős örökséghez jutnak. Magyarországon azonban egészen más a helyzet. Miközben egyre többen számítanak arra, hogy a családi vagyon majd megoldja a lakhatási problémákat, a szakértők szerint sokakat kellemetlen meglepetés érhet a következő években – tudhatjuk meg a Pénzcentrum cikkéből.

A magyar valóság ugyanis jóval árnyaltabb annál, mint amit a nyugati példák alapján gondolnánk. A családi háttér továbbra is rengeteget számít, de nem feltétlenül azért,…