Tudtad? Már pár kattintással megtalálhatod cégednek az ideális raktárt

Az online kereskedelem robbanásszerű növekedése a járvány óta teljesen átrendezte a raktárpiacot. Bár a korábbi extrém kapacitáshiány mára enyhült, a jó lokációban lévő, speciális adottságú vagy nagy alapterületű raktárak felkutatása továbbra sem egyszerű feladat. A hagyományos keresés sok egyeztetéssel és felesleges körrel járhat, de ma már létezik egy jóval gyorsabb és célzottabb megoldás.

Gyorsabb út a megfelelő raktárhoz egy dedikált platformon

A raktar.info kifejezetten raktárakra és logisztikai ingatlanokra specializálódott hirdetési oldal, amelynek célja, hogy a bérlők és keresők néhány lépésben, közvetlenül több hirdetőtől kaphassanak ajánlatot. A rendszer nem hosszadalmas böngészésre épül, hanem arra, hogy a megadott igények alapján személyre szabott lehetőségek érkezzenek közvetlenül az érdeklődőhöz. Így a keresés nemcsak gyorsabb, hanem jóval hatékonyabb is.

Hogyan működik a folyamat?

A keresés egy központi ajánlatkérő megoldásra épül. A „Kérjen egyszerre több hirdetőtől ajánlatot!” funkcióval elindítható egy olyan folyamat, amelynek során nem egyesével kell felvenni a kapcsolatot a hirdetőkkel, hanem a rendszer továbbítja az igényt a releváns partnerek felé. Ez jelentősen lerövidíti az átfutási időt, és növeli az esélyt arra, hogy valóban megfelelő lehetőségek érkezzenek vissza.

Gyors alapadat-megadás

Az első lépés egy rövid regisztráció, ahol a jelentkező megadja a nevét, e mail címét és telefonszámát. Ez biztosítja, hogy a hirdetők közvetlenül fel tudják venni vele a kapcsolatot a releváns ajánlatokkal kapcsolatban.

A keresési paraméterek pontosítása

A következő szakaszban megadható, milyen típusú ingatlanra van szükség, mely városban vagy budapesti kerületben, milyen mérettartományban és árkategóriában. Ezek az alapinformációk segítik a rendszert abban, hogy csak valóban szóba jöhető raktárakat kapcsoljon az érdeklődéshez.

Egyedi igények megjelölése

A keresés tovább finomítható speciális elvárásokkal is. Ilyen lehet például a parkoló megléte, a szociális helyiségek, a büfé, az extra belmagasság vagy más műszaki és kényelmi szempont. Minél pontosabb az igényleírás, annál célzottabb ajánlatok érkeznek vissza.

Személyre szabott ajánlatok közvetlenül a postaládába

A megadott adatok alapján a rendszer a megfelelő hirdetők felé továbbítja a keresést, az ajánlatok pedig közvetlenül e mailben érkeznek meg. Így nem kell tucatnyi hirdetést külön átnézni és egyeztetni, csak a valóban releváns lehetőségekkel kell foglalkozni. Ez jelentős idő és energia megtakarítást jelent a raktárt kereső vállalkozások számára.

Ha raktárt vagy logisztikai területet keresel, érdemes ezt ellátogatni a raktar.info-ra, mert néhány kattintással több piaci szereplőtől is kaphatsz konkrét ajánlatot, felesleges körök nélkül.