A magas árak miatt már az Otthon Start sem tudja élénkíteni a lakáspiaci forgalmat

2026 májusában országosan 8 892 lakóingatlan-adásvétel köttetett, a lakáscélú jelzáloghitelek szerződéses összege pedig elérte a 253 milliárd forintot a Duna House havi tranzakciószám-becslése és jelzáloghitel-előrejelzése szerint.

Az utolsó tavaszi hónap sem hozott áttörést a hazai ingatlanpiacon. A májusi 8 892 tranzakciószám 9,4 százalékkal marad el az áprilisi szinttől, a 2025-ös azonos időszaki adatokhoz képest pedig még markánsabb, 13,3 százalékos a csökkenés.

A májusi adatok alapján az Otthon Start Program sem képes már érdemben élénkíteni a lakáspiacot, mivel a tartósan magas árszint az állami támogatások ellenére is visszatartja a vásárlókat. A magas négyzetméterárak és a csökkenő adásvételi számok összefüggése azt mutatja, hogy a piac elérte a megfizethetőség határát.

A cégcsoport nemzetközi pénzügyi márkája, a Credipass magyarországi adatai szerint 2026 májusában 253 milliárd forint szerződéses összegű lakáscélú jelzáloghitel-szerződés született. A volumen 5,4 százalékkal magasabb az áprilisi értéktől, a Magyar Nemzeti Bank által publikált tavalyi májusi adatokhoz viszonyítva pedig több mint 70%-os bővülést mutat.