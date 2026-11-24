2027-ben már havi néhány nagyobb beszállítói utalás is évi több százezer forinttal emelheti a céged banki költségeit. A kormány a magasabb tranzakciósilleték-plafonok miatt több mint 40 milliárd forint többletbevételt vár. Hogy ebből mennyit érezhet meg a te céged, azt a számlakivonatodból is megbecsülheted. Megmutatjuk, mely utalások drágulhatnak, hogyan számold ki az éves többletet, és hol […]