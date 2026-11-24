Januártól drágulnak a céges utalások: ezt jelenti a vállalkozásoknak a tranzakciós illeték új plafonja
2027-ben már havi néhány nagyobb beszállítói utalás is évi több százezer forinttal emelheti a céged banki költségeit. A kormány a magasabb tranzakciósilleték-plafonok miatt több mint 40 milliárd forint többletbevételt vár. Hogy ebből mennyit érezhet meg a te céged, azt a számlakivonatodból is megbecsülheted. Megmutatjuk, mely utalások drágulhatnak, hogyan számold ki az éves többletet, és hol […]Tovább a teljes cikkre
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Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
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Vezércsere a Pennynél, Németországból igazolt új vezérigazgatót az áruházlánc
Október 1-től Philipp Stiehler tölti be a posztot.