2025-ben a Gránit Alapkezelő által kezelt ingatlanok energiafelhasználásának már több mint egyharmada megújuló forrásból származik – ez jól mutatja, hogy az ESG-stratégia a gyakorlatban is kézzelfogható eredményeket hoz. A Gránit Alapkezelő hosszú távú, ESG-fókuszú befektetési stratégiájának egyik fontos pillére a Grandum Ingatlankezelő zöld törekvéseinek megvalósítása. A fenntarthatóság és a digitalizáció találkozását képviseli a Grandum Ingatlankezelő és a Parkl bevonásával megvalósult együttműködés, amelynek köszönhetően a Grandum által kezelt Alkotás Point irodaházban a legmodernebb energiahatékonysági megoldások mellett intelligens parkolási rendszer is segíti a bérlőket.

A fenntarthatóság napjaink egyik legfontosabb gazdasági és társadalmi kihívása, amely a befektetési szektorban is egyre inkább meghatározza a hosszú távon sikeres stratégiákat. A környezettudatos működés jelentős mértékben járul hozzá a hosszú távú értékteremtéshez és a jövőálló befektetések megvalósításához. A Gránit Alapkezelő számára a fenntarthatóság sokkal több, mint egy trend vagy egy divatos jelszó: egy mélyen gyökerező stratégia, amely a teljes befektetési politikát áthatja. Az ingatlanportfólió zöldítése kulcsfontosságú eleme ennek a stratégiának.

„Az ESG-elvek mentén kialakított befektetési stratégiánkban kulcsszerepet kapnak azok az ingatlanfejlesztések, amelyek valódi, mérhető eredményeket hoznak energetikai hatékonyságban, digitalizációban és a környezeti terhelés csökkentésében. Nem véletlen, hogy 2025-ben az általunk kezelt ingatlanok energiafelhasználásának már 35 százaléka megújuló forrásból származik – ez jól mutatja zöld célkitűzéseink gyakorlati megvalósulását. A Gránit Alapkezelő portfóliójába tartozó hazai ingatlanállományt a Grandum Ingatlankezelő menedzseli, és zöld beruházásai éppen ezt a szemléletet ültetik át a gyakorlatba, valódi válaszokat adva a jövő kihívásaira” – hangsúlyozta Mikesy Álmos, a Gránit Alapkezelő elnök-vezérigazgatója.

A Grandum Ingatlankezelő ingatlanportfóliójának zöldítése több szinten zajlik: nem csupán az energiahatékonyságot célzó műszaki korszerűsítések, hanem a digitalizáció és az okoseszköz-alapú működés is kiemelt szerepet kap. Az irodaházakban egységesen bevezetett PANDA energiamenedzsment szoftver valós idejű energiafelhasználási adatokkal segíti az üzemeltetés optimalizálását, melyet modern épületfelügyeleti (BMS) technológiák is támogatnak.

A gépészeti rendszerek szinte mindenhol megújulnak, a világítási rendszerek LED technológiára történő átállása már a közös területek jelentős részében megtörtént, több irodaépület pedig napelemes rendszerrel is rendelkezik már – ilyen például a Green House vagy a V17 irodaház. A Tabán, az Infopark A és E irodaházakban komplex gépészeti korszerűsítések, intelligens épületirányítási rendszerek, elektromos autótöltők és kerékpáros infrastruktúra fejlesztések valósultak meg, jelentős energia- és költségmegtakarítást eredményezve.

A fejlesztések azonban nem korlátozódnak az irodai szegmensre: a logisztikai (Dél-pesti Üzleti Park, InNove Business Park) és kiskereskedelmi ingatlanokban (országos Zone Bevásárlópark-hálózat és a BREEAM Very Good minősítéssel rendelkező Shopmark Bevásárlóközpont) a gépészeti korszerűsítéseket megújuló energiaforrások telepítése, zöldfelületek megújítása, valamint fenntartható közlekedést támogató megoldások – például elektromos autótöltők, kerékpártárolók – egészítik ki.

„Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy minden általunk kezelt ingatlanban megvalósuljanak a legkorszerűbb, fenntartható megoldások. Az energiahatékonyság, a digitális épületmenedzsment és az innovatív technológiák bevezetése nemcsak a környezetet védi, hanem bérlőink komfortját és költséghatékonyságát is növeli”

– nyilatkozta Lukács Kornélia Sára, a Grandum Ingatlankezelő ügyvezetője.

Az energetikai hatékonyság mellett a digitális parkolás és töltésmenedzsment is fontos szempont: a Green House-ban kialakított elektromosautó-töltőpontok mellett a szintén Grandum által kezelt Alkotás Point irodaházban is bevezetésre került a Parkl intelligens mobilitási rendszere.

„Célunk, hogy a parkolóhelyek kihasználtságának és az elektromos autók töltésének optimalizálásával mindenki nyerjen: a város kevesebb környezeti terhelést, a vállalatok pedig hatékonyabb és kényelmesebb szolgáltatásokat kapjanak. Ehhez integrált, rendszerszintű megoldásokra van szükség, amik együtt fejlődve képesek az épületüzemeltetők, munkáltatók és az autós végfelhasználók életét is egyszerűbbé tenni”

– fogalmazta meg Somogyi Zsolt, a Parkl alapító-ügyvezetője.