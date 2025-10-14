MÉRSÉKLŐDÖTT AZ ÚJ ÉPÍTÉSŰ LAKÁSOK ÁREMELKEDÉSE A FŐVÁROSBAN

A budapesti új építésű lakások iránt továbbra is élénk az érdeklődés, bár a tavaszi hónapokhoz képest enyhe lassulás látszik – derül ki az ELTINGA legfrissebb, 2025 harmadik negyedévére vonatkozó lakáspiaci jelentéséből. A Duna House kapcsolódó elemzése szerint a kereslet még mindig erős, miközben a kínálat is fokozatosan bővül, ami középtávon stabilizálhatja a piacot.



A harmadik negyedévben 2 224 új lakás talált vevőre Budapesten, ami 6%-kal kevesebb, mint tavasszal, de továbbra is jóval az elmúlt évek átlaga felett van. Az elmúlt tizenkét hónapban összesen 9 611 új építésű otthon kelt el, ami az elmúlt tíz év legmagasabb éves száma volt.

A szabad lakások száma jelenleg körülbelül 7 500, ami 14%-kal több, mint egy évvel ezelőtt, 2024 harmadik negyedévében, amikor alig haladta meg a 6 200 darabot. A mostani kínálati szint ugyanakkor lényegében megegyezik az előző, 2025 második negyedévben mért adattal, így a piac a tavaszi rekordbővülés után stabilizálódni látszik.

A kínálatbővülését elsősorban az új értékesítési ütemek és korábban szüneteltetett fejlesztések újraindulása magyarázza. 2025 harmadik negyedévében körülbelül 2 000 új lakás értékesítése indult el, míg az előző negyedévben még több mint 4 000 új lakás került piacra. A projektadatbázis mérete így 25 693 lakásra és 357 fejlesztésre bővült, ami 2%-kal több, mint három hónappal korábban, és mintegy 30%-kal haladja meg az egy évvel korábbi szintet.

A kínálat földrajzilag is kiegyensúlyozottabb lett: míg korábban a belső-pesti kerületek domináltak, mostanra Külső-Pesten és a XI. kerületben is több nagy projekt indult.

„Az új építésű lakások átlagos négyzetméterára elérte az 1,77 millió forintot, ami 1%-os emelkedés negyedéves szinten és 15,5%-os éves drágulásnak felel meg. Az árnövekedés tehát jóval mérsékeltebb az év első felében mértnél. Az átlagos lakásár most 128,2 millió forint, ami kis mértékben, 3 millióval alacsonyabb az előző negyedévinél. Ennek oka, hogy a piacon most több kisebb alapterületű, így kedvezőbb árú lakás szerepel” – mondta Szegő Péter, a Duna House vezető elemzője.

A fejlesztők óvatosan reagáltak a változásokra: a lakások 60%-ánál nem módosult az ár, és ezúttal enyhe többségben voltak az árengedmények. Ezek többsége pármilliós mértékű korrekció volt, a nagyobb, tízmilliós csökkentések inkább ritkák.

KERÜLETI KÜLÖNBSÉGEK ÉS VÁSÁRLÓI IGÉNYEK

Továbbra is a kétszobás lakások a legkeresettebbek, ezek adják az eladások 45%-át. A garzonok iránti érdeklődés visszaesett, a háromszobás lakásoké viszont nőtt. Területileg Külső-Pesten volt a legnagyobb elmozdulás, ahol az eladások aránya 35%-ra emelkedett. Ezt főként a rozsdaövezeti, 5%-os áfával értékesíthető fejlesztések húzták.

EGY ÉV TÁVLATÁBAN: ÚJRA NÖVEKEDÉSI PÁLYÁN

2024 harmadik negyedévében a piac még visszafogottabb volt: az átlagos négyzetméterár 1,53 millió forint, a szabad lakások száma pedig 6 200 körül mozgott. A mostani adatok így egyértelmű növekedést mutatnak mind az árakban, mind a kínálatban.

Az árazási gyakorlat is kiegyensúlyozottabbá vált: míg egy éve a fejlesztők 37%-a módosított árakat, addig idén már kisebb arányban, de tudatosabban igazítanak a piaci környezethez.

ÚJ IRÁNY A KÜLSŐ KERÜLETEKBEN

Az Otthon Start Program (OSP) hatása a fővárosi újlakás-piacon egyelőre korlátozott: jelenleg a kínálat 14-23%-a felel meg a támogatás feltételeinek. A program által érintett projektek főként Külső-Pesten találhatók, viszont ott már most érzékelhető a keresletbővülés.

„A kormányzati lakástámogatások, köztük az OSP, új lendületet adhatnak a nagyobb, lakónegyed jellegű fejlesztéseknek, amelyek középtávon növelik a kínálatot, miközben a támogatott vásárlói rétegek megjelenése tartós keresletet biztosíthat” – tette hozzá Szegő Péter, aki szerint mindez egy kiegyensúlyozottabb, fenntarthatóbb növekedési pályát vetít előre a fővárosi új építésű lakások piacán.