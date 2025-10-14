Építs karriert a kiberbiztonság jövőjében – Business Development Manager-t keres a Bakotech Magyarországra
A digitális világ rohamos fejlődése egyre nagyobb kihívás elé állítja a vállalatokat: az IT biztonság és a hálózati megoldások területe ma az egyik legdinamikusabban növekvő szektor. A Bakotech, Közép- és Kelet-Európa meghatározó disztribútor vállalata most új Business Development Manager kollégát keres, aki kulcsszerepet játszik majd a magyar piac fejlesztésében és a cég további növekedésében.
A Bakotech – nemzetközi háttér, helyi szakértelem
A Bakotech több mint egy évtizede van jelen a kiberbiztonsági és hálózatfelügyeleti megoldások piacán. A vállalat számos országban segíti…Tovább a teljes cikkre
Iroda
Raktár
Otthon
Dizájn
Pénz
Példátlan ítélet született a bíróságon, 40 millió forintot kell fizetnie a banknak egy devizahitelesnek
A felvett összeg háromszorosát fizette vissza egy gyulai család.
Adó és jog
Retail
Nagy bejelentést tett a Shein, ebben az európai országban nyitnak üzletet
Az ázsiai fast fashion óriás további öt bolt megnyitását is tervezi.