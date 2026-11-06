45 felett vagy, vagy még nincs önerőd? Ezek a lehetőségeid

Október végén megszűnt az Otthon Start, a helyére lépő Wekerle Plusz pedig csak a 45. születésnapig igényelhető, és legalább 10% önerőt kér. Megmutatjuk, milyen lehetőségek maradtak a 45 év felettieknek és azoknak, akiknek még nincs elég megtakarításuk.

Kit hagy ki az új rendszer?

Október 28-án a Wekerle Plusz vásárlási és építési hitel vette át az Otthon Start helyét. A régi programba már csak az fér be, aki október 31-ig aláírta az adásvételi szerződést, és november 15-ig a bankjánál is beadja a kérelmet (Wekerle Program).

Az új hitel szabályait a 298/2026. (X. 27.) Korm. rendelet tartalmazza. Legfeljebb 50 millió forintot lehet felvenni, 25 évre. Az ügyfélre jutó kamat új lakásnál legfeljebb 3, használt lakásnál legfeljebb 5%. Két feltétel viszont sokakat kizár: kérelmet csak 18 éves kortól a 45. születésnapig lehet beadni, és főszabályként a vételár legalább 10%-át saját forrásból kell fedezni.

Az Otthon Start nem ismert felső korhatárt, ezért sokan most szembesülnek először azzal, hogy kiestek. A jó hír, hogy nekik is maradtak lehetőségeik. A táblázat gyors áttekintést ad, a részleteket lejjebb találod.

Helyzeted Lehetőséged Mire figyelj 45 felett vagy, és ez lenne az első lakásod Piaci lakáshitel, akár 10% önerővel A bank szigorúbb lehet a jegybanki minimumnál 45 felett vagy, és már van lakásod Piaci lakáshitel, jellemzően 20% önerővel A futamidőt az életkorod is korlátozhatja Párban vásároltok, és egyikőtök elmúlt 45 Piaci lakáshitel Házastársak és élettársak csak közösen igényelhetik a Wekerle Pluszt 45 felett vagy, és a gyerekednek segítenél Adóstársként beléphetsz az ő Wekerle-hitelébe A teljes tartozásért te is felelsz 45 alatt vagy, de kevés az önerőd Pótfedezet A pótfedezetet adó ingatlana is a hitelt biztosítja Bármilyen korú tulajdonos, aki felújítana 2027-ben induló energetikai felújítási program A–C besorolásnál csak a kedvezményes hitel jár, támogatás nem

Kevesen tudják: a Magyar Nemzeti Bank 2025 őszén megszüntette azt a 41 éves korhatárt, amely korábban az első lakásukat vásárlók 10%-os önerővel felvehető hiteléhez tartozott (MNB). Ha tehát 45 felett veszed az első saját otthonodat, piaci hitelnél is elég lehet a vételár 10%-a. A bankok ennél szigorúbb feltételeket is szabhatnak.

A jövedelem is számít. 2026 januárja óta havi 800 ezer forint nettó jövedelemtől lehet a törlesztő a jövedelem 60%-a, ez alatt legfeljebb 50%.

„A 45 év feletti ügyfeleknél gyakran nem a kamat az első kérdés, hanem a futamidő. A bankok figyelik, hány évesen fizetné ki az adós az utolsó részletet, és ez bankonként eltér. Ezért érdemes több ajánlatot egymás mellé tenni, mielőtt bárki aláír.” – magyarázta Vincze Krisztián, GV Hitelközpont ügyvezető-tulajdonosa.

„A piaci lakáshitelek kamata ma bankonként és ügyfelenként nagyjából 5,5% és 7,5% között szóródik. A hirdetményben szereplő szám csak kiindulópont: jó jövedelemmel és nagyobb hitelösszeggel ennél kedvezőbb ajánlat is kitárgyalható. Fél százalék különbség 25 év alatt milliókat jelent.” – zárta szavait.

Ha a párod elmúlt 45, te még nem

A rendelet szerint házastársak és élettársak csak közösen, társigénylőként kérhetik a Wekerle Pluszt, és a feltételeknek mindkettőjüknek meg kell felelniük. Ha tehát egyikőtök már betöltötte a 45. évét, a pár együtt sem jogosult. Nektek is a piaci hitel marad.

A 45 év felettiek ugyanakkor máshogy is segíthetnek. A rendelet szerint adóstárs a szülő vagy a testvér lehet, rá a korhatár nem vonatkozik. Ha a gyereked vagy testvéred jövedelme kevés a kívánt hitelhez, te is beléphetsz a hitelbe. Tulajdont viszont nem szerezhetsz a lakásban, és a bank a te hitelképességedet is megvizsgálja.

„Sok 45 feletti ügyfelünk nem magának, hanem a gyerekének keres lakást. Nekik azt mondjuk: a Wekerle Plusz nem zárt ki titeket, csak más szerepet kaptok benne. Adóstársként vagy az önerő előteremtésével sokat lendíthettek a családon.” – tette hozzá Gadanecz Zoltán, a GDN Ingatlanhálózat alapító tulajdonosa.

Ha nincs meg az önerő

A Wekerle Pluszhoz a vételár legalább 10%-a kell saját forrásból, bár a banki szabályok gyakran szigorúbb limitet határoznak meg, főleg, ha kisebb, „kockázatosabb” településen van az ingatlan. Ettől akkor lehet eltérni, ha a jegybanki szabályoknak megfelelő pótfedezetet adsz. Egy 50 millió forintos lakásnál ez legalább 5 millió forintot jelent, és ehhez jönnek még a vásárlás járulékos költségei.

Pótfedezet. Ilyenkor egy másik, tehermentes ingatlan, legtöbbször a szülőké, is biztosítékul szolgál a hitelhez. Fontos tudni, hogy a foglalót ez sem váltja ki, mert azt az adásvételkor kell kifizetni, a bank pedig csak később folyósít. A foglaló ugyan nem kötelező eleme az ingatlan adásvételnek, de ritka az az eladó, aki hajlandó szerződést kötni foglaló nélkül. Ha a felek mégis megállapodnak ebben, banki oldalról akadálya nincs. A pótfedezetként bevont ingatlan addig nem adható el szabadon, amíg a jelzálog rajta van.

Babaváró és CSOK Plusz. A házaspároknak szóló családtámogatások továbbra is elérhetők. A CSOK Plusz gyermekvállaláshoz kötött, legfeljebb 3%-os kamatú hitel, első ingatlannál 10%, egyébként 20% önerővel. A Wekerle Plusz rendelete szerint viszont mellette nem lehet más államilag kamattámogatott lakáshiteled, ezért a kettő közül választani kell.

Támogatott lakástakarék 2027 januárjától. Ha nem sürgős a vásárlás, ez lehet a legtisztább út az önerőhöz. A megtakarítás 5–10 évig tart. Az első öt évben az állam a befizetés 10%-át teszi hozzá, évente legfeljebb 120 ezer forintot, a hatodik évtől 20%-ot, évente legfeljebb 240 ezer forintot. A lakástakarék-pénztár ezen felül legalább 3% kamatot fizet. Havi 100 ezer forint befizetésével öt év alatt 6 millió forint saját megtakarítás mellé 600 ezer forint állami támogatás és a kamat kerül. A pénz lakásvásárlásra, építésre és energetikai felújításra fordítható.

Korhatár nélkül: a felújítási program 2027-től

A Wekerle Plusz felújítási pillére életkortól függetlenül, az egész országban elérhető lesz (Wekerle Program).

Családi Ház Program (2027 február): legfeljebb 15 millió forint, 15 évre, fix 3% kamattal. Saját forrásként a hitelösszeg 5%-a kell, legfeljebb 500 ezer forint. Családi, iker- és sorházakra, valamint egyedi fűtésű kis társasházi lakásokra vehető igénybe.

legfeljebb 15 millió forint, 15 évre, fix 3% kamattal. Saját forrásként a hitelösszeg 5%-a kell, legfeljebb 500 ezer forint. Családi, iker- és sorházakra, valamint egyedi fűtésű kis társasházi lakásokra vehető igénybe. Társasházi és Panel Program (2027 március): kamatmentes hitel 15–20 évre, lakásonként panelnél legfeljebb 4, téglaépületnél legfeljebb 5 millió forint, lakásonként 200 ezer forint önerővel.

A felújítás után a hitel egy részét nem kell visszafizetni, ennek aránya a korábbi energetikai besorolástól függ: D–G kategóriánál 30%, H–I kategóriánál 50%. Az A–C besorolású ingatlanok erre nem jogosultak. Feltétel, hogy a munka legalább 30% energiamegtakarítást hozzon, amit a felújítás előtti és utáni tanúsítvány igazol.

Ez 45 felett két okból is érdekes. Ha már van házad, kedvező feltételekkel korszerűsítheted. Ha vásárolnál, a rossz energetikai állapotú házak árába eddig a felújítás teljes költségét be kellett kalkulálni, ezen a támogatás érdemben enyhít.

„Aki most egy felújítandó családi házat néz, annak érdemes már az energetikai tanúsítványt is elkérnie. Ebből látszik, mekkora támogatásra számíthat 2027-ben, és ez az alkuban is komoly érv.” – tanácsolja Gadanecz Zoltán.

Lassul a drágulás: ezért nem kell elkeseredni

A támogatás elvesztését a piac is ellensúlyozza. A Magyar Nemzeti Bank lakásárindexe szerint 2026 harmadik negyedévében országosan 6,6%-kal voltak drágábbak a lakások, mint egy évvel korábban, a második negyedévben ez még 12,4% volt. Negyedéves összevetésben az árak alig, 0,5%-kal mozdultak, a vidéki városokban pedig 1,4%-kal csökkentek.

Gadanecz Zoltán szerint: „A 45 év fölöttiek nem estek ki a piacról, csak más eszközökkel kell tervezniük. Aki most piaci hitellel vásárol, annak a tárgyalóasztalnál nagyobb a mozgástere, mint egy évvel ezelőtt bármikor. Irodáinkban azt látjuk, hogy az eladók egyre nyitottabbak az alkura, főleg a használt lakásoknál. Egy előre átvilágított hitelképességgel érkező vevő ma komoly előnyben van, mert az eladó tudja, hogy vele biztosan létrejön az üzlet.”

Mit tegyél most? Röviden

Az Otthon Start vége nem zárta be az ajtót a 45 év felettiek és a kevés önerővel rendelkezők előtt, csak más úton kell bemenni rajta. Ezeket a lépéseket javasoljuk:

Ha szerződésed van október 31-ig: az Otthon Start kérelmét november 15-ig add be. Ha 45 felett vagy: kérj több banktól ajánlatot, és kérdezz rá a futamidőre is, ne csak a kamatra. Ha ez lenne az első lakásod: kérdezd meg, megkaphatod-e a 10% önerős finanszírozást, mert a korhatár ennél már nem akadály. Ha párban vásároltok: a Wekerle Pluszhoz mindkettőtöknek meg kell felelnetek a feltételeknek; ha ez nem teljesül, a szülő vagy a testvér adóstársként is segíthet. Ha kevés az önerőd: mérlegeld a pótfedezetet a családdal együtt, és januárban nézd meg a támogatott lakástakarékot. Ha felújítandó házat néznél: kérd el az energetikai tanúsítványt, és számolj a 2027-es felújítási támogatással.

A cikk tájékoztató jellegű, nem minősül pénzügyi tanácsadásnak. A feltételek és kamatok a 2026. november 5-i állapotot tükrözik, és bankonként eltérhetnek.