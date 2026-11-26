2027. január 1-jétől ismét állami támogatás járhat a lakástakarék-megtakarítások után a Wekerle Plusz programban. Az első öt évben évi legfeljebb 120 ezer, a hatodik évtől pedig akár 240 ezer forintot adhat az állam, a betéti kamat pedig legalább 3 százalék lenne. Van azonban egy fontos korlátozás: a megtakarítást meglévő lakáshitel előtörlesztésére nem lehetne felhasználni. Ez sokak számára kellemetlen meglepetés lehet, hiszen a korábbi lakástakarékoknál erre is volt lehetőség – derül ki a Portfolio cikkéből.

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