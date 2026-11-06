Ezek a családi házak a Wekerle Plusz programmal is megvásárolhatók – felújított otthonok és vidéki lehetőségek a kínálatban
A megfelelő ingatlan kiválasztásakor nemcsak az ár és az elhelyezkedés számít, hanem az is, milyen finanszírozási lehetőségek állnak a vásárlók rendelkezésére. Az alábbi családi házak mindegyike megfelel a Wekerle Plusz program használt lakóingatlanokra vonatkozó feltételeinek. A konstrukció legfeljebb 150 millió forint értékű családi házra igényelhető, amelynek négyzetméterára nem lehet magasabb, mint 1,5 millió forint. Újdonság az Otthon Starthoz képest, hogy a Wekerle Plusz hitelnek használt ingatlan vásárlása esetén 5% a kamata és a 45. életévüet betöltött személyek már nem igényelhetik….Tovább a teljes cikkre
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