Megállhat a lakásdrágulás 2027-ben? A Wekerle Plusz sem menti meg a budapesti árakat
Hiába az új, kedvezményes lakáshitel, 2027-ben már nem biztos, hogy tovább száguldanak az ingatlanárak. A szakértők szerint Budapesten akár stagnálás, egyes területeken pedig kisebb árcsökkenés is jöhet, miközben a vidéki nagyvárosok és a külső kerületek kedvezőbb helyzetbe kerülhetnek. A Wekerle Plusz ráadásul alaposan átrendezheti, hogy milyen lakásokat keresnek majd a vásárlók – olvashatjuk a Pénzcentrum cikkében.
Az Otthon Start után október 28-án elindult a Wekerle Plusz, amely a lakásvásárlás mellett az energetikai felújításokat, a lakáscélú megtakarításokat és a megfizethető bérlakások…Tovább a teljes cikkre
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