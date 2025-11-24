Visszatérnek a modern hippik – és darabokra szedik a nagyvárosok lakáspiacát! A Z generáció lakásforradalma már elkezdődött!
Lakhatási válság? Ez már nem csak egy gazdasági fogalom – ez egy kulturális korszakváltás. A fiatal generáció nem akarja ugyanazt az életet élni, amit a szülei. Nem akar fix helyet, 30 éves jelzálogot és egy kertvárosi házat. Ők mozgásban akarnak élni. Szabadságban. Változásban.
És itt jön a sztori legizgalmasabb része: újjászületik a ’modern hippi’ életmód, és ez teljesen átrendezi a lakásvásárlási trendeket – olvashatjuk az Economx oldalán.
2008 mindent átírt – csak akkor még nem értettük
A gazdasági válság után…
Iroda
Raktár
Otthon
Dizájn
Pénz
Példátlan ítélet született a bíróságon, 40 millió forintot kell fizetnie a banknak egy devizahitelesnek
A felvett összeg háromszorosát fizette vissza egy gyulai család.
Adó és jog
Retail
A kereskedelmi ingatlanpiac 2026-ban: kitart a mérsékelt optimizmus
A Deloitte legfrissebb nemzetközi felmérése szerint a kereskedelmi ingatlanszektor számos kihívással néz szembe, ugyanakkor 2026-ban bővülhetnek azok a cégek, amelyek