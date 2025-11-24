Miért tarol a 3 százalékos kamatozású vállalkozói hitel?
Rendkívüli mértékben megugrott a Széchenyi Kártya Programban elérhető kedvezményes hitelek iránti érdeklődés azt követően, hogy október elején a kamat a MAX+ konstrukcióknál egységesen fix évi 3 százalékra csökkent. Miért lett hirtelen ilyen nagy az érdeklődés? Mire használhatók fel ezek a kölcsönök? Mire érdemes figyelnie a cégeknek hiteligénylés előtt? A kérdések Argyelán József, a Bankmonitor válaszolt. […]Tovább a teljes cikkre
Példátlan ítélet született a bíróságon, 40 millió forintot kell fizetnie a banknak egy devizahitelesnek
A felvett összeg háromszorosát fizette vissza egy gyulai család.
A kereskedelmi ingatlanpiac 2026-ban: kitart a mérsékelt optimizmus
A Deloitte legfrissebb nemzetközi felmérése szerint a kereskedelmi ingatlanszektor számos kihívással néz szembe, ugyanakkor 2026-ban bővülhetnek azok a cégek, amelyek