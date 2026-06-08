Eltűnt 520 milliárd forint a lakásvásárlóknál: olyan dolog történik a magyar piacon, amire kevesen számítottak
Miközben a lakásárak tovább emelkedtek, a magyar ingatlanpiac szerkezete látványosan átalakult az elmúlt egy évben. Kevesebb adásvétel történt, a vásárlók saját megtakarítása drámai mértékben visszaesett, miközben a hitelfelvétel gyakorlatilag felrobbant. A szakértők szerint egyre több figyelmeztető jel mutat arra, hogy a piac olyan pontra érkezett, ahol már óvatos korrekcióra lenne szükség – olvashatjuk a Portfolion.
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