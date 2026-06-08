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Kiderült, miből kaszálnak óriásit a magyar bankok: az MNB már belenyúlna az Otthon Startba

Miközben a magyar bankrendszer rekordközeli nyereséget termelt, a Magyar Nemzeti Bank szerint a profit jelentős része közvetlenül vagy közvetve az állami forrásokból származik. A jegybank friss jelentése alapján a bankok kamatbevételeinek több mint fele az államhoz köthető, miközben az MNB már az Otthon Start Program egyik kulcselemének átalakítását is javasolja.

Rekordnyereséget termeltek a bankok
A jegybank Pénzügyi Stabilitási Jelentése szerint a magyar bankrendszer továbbra is rendkívül erős helyzetben van.

magas a tőkeellátottság,
bőséges a likviditás,
történelmi mélyponton vannak a nem…

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