Kiderült, miből kaszálnak óriásit a magyar bankok: az MNB már belenyúlna az Otthon Startba

Miközben a magyar bankrendszer rekordközeli nyereséget termelt, a Magyar Nemzeti Bank szerint a profit jelentős része közvetlenül vagy közvetve az állami forrásokból származik. A jegybank friss jelentése alapján a bankok kamatbevételeinek több mint fele az államhoz köthető, miközben az MNB már az Otthon Start Program egyik kulcselemének átalakítását is javasolja.

Rekordnyereséget termeltek a bankok

A jegybank Pénzügyi Stabilitási Jelentése szerint a magyar bankrendszer továbbra is rendkívül erős helyzetben van.

magas a tőkeellátottság,

bőséges a likviditás,

történelmi mélyponton vannak a nem…