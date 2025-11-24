Megváltozik az európai lakhatás, és ezt az életedben is érezni fogod – itt a 10 legdurvább változás, ami mindent felforgat!

Az EU egyértelmű üzenetet küldött: a lakás nem befektetési játék, hanem alapvető emberi szükséglet. Az Európai Bizottság az elmúlt napokban olyan javaslatcsomagot kapott a Lakhatási Tanácsadó Testülettől, amely szó szerint reseteli a lakhatás logikáját Európában. Ha ezek átmennek – minden megváltozik: az ingatlanpiac, a bérleti díjak, az építkezések, a támogatások és az adózás is – olvashatjuk a Portfolio cikkében.

A cél: új európai lakhatási modell, amely egyszerre szociális, fenntartható és gazdaságilag is stabil.

De mit jelent ez a hétköznapok szintjén?…