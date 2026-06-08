Így csaphatsz le a legjobb ingatlanokra még azelőtt, hogy mások egyáltalán észrevennék őket

A lakáspiacon ma már nem feltétlenül az jár a legjobban, aki a legnagyobb költségvetéssel indul. Sokszor sokkal fontosabb, hogy ki értesül hamarabb egy jó lehetőségről, ki veszi észre időben az első árcsökkentést, vagy ki reagál gyorsabban, amikor felkerül egy új hirdetés.

A legjobb ajánlatok ugyanis ritkán maradnak sokáig a piacon. Mire a többség észreveszi őket, addigra gyakran már foglalózták is az ingatlant. Éppen ezért a mai piacon az egyik legnagyobb előnyt már nem a pénz, hanem az információ és az…