Így csaphatsz le a legjobb ingatlanokra még azelőtt, hogy mások egyáltalán észrevennék őket
A lakáspiacon ma már nem feltétlenül az jár a legjobban, aki a legnagyobb költségvetéssel indul. Sokszor sokkal fontosabb, hogy ki értesül hamarabb egy jó lehetőségről, ki veszi észre időben az első árcsökkentést, vagy ki reagál gyorsabban, amikor felkerül egy új hirdetés.
A legjobb ajánlatok ugyanis ritkán maradnak sokáig a piacon. Mire a többség észreveszi őket, addigra gyakran már foglalózták is az ingatlant. Éppen ezért a mai piacon az egyik legnagyobb előnyt már nem a pénz, hanem az információ és az…Tovább a teljes cikkre
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