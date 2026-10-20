Vége az Otthon Startnak: drágább lehet a használt lakások hitele, három nagy változás jön a lakáspiacon

Alaposan átalakulhat a lakástámogatási rendszer: az Otthon Start helyét a Wekerle Plusz veheti át, visszatérhet az államilag támogatott lakástakarék, és jelentősen kibővülhet az energetikai felújítási program is. A változások rövid távon még felpörgethetik a lakásvásárlást, később azonban a használt lakások piacán gyengülhet a kereslet, miközben az új építésű és felújításra váró ingatlanok előnybe kerülhetnek.

Az Otthon Start kifutása nem egyszerűen egy támogatott hitel végét jelenti. A helyére érkező konstrukciók más irányba terelhetik a lakásvásárlókat, és jóval nagyobb különbséget teremthetnek új…