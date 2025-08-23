Újjászületés a tragédia után – hidak, parkok és új élet a Torna-patak partján Ajkán!

Tizenöt évvel a vörösiszap-katasztrófa után, amely örökre beírta magát Ajka történetébe, a város új korszakba lép. Négy új híd, megújult közlekedési hálózat, tágas közösségi terek és modern parkok formálják át a belvárost – mindezt a Torna-patak újjáéledő partja mentén.

A múlt sebe:2010 októberében több mint egymillió köbméter vörösiszap és lúgos víz zúdult Ajkára. A Torna-patak élővilága teljesen eltűnt, a tragédia emberéleteket követelt és hatalmas pusztítást végzett.

Az újjáéledés története:Az évek során a patak lassan visszanyerte élővilágát. Most pedig mérnöki pontossággal…