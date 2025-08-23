Tízmilliós meglepetés az Otthon Startban: ennyibe kerül ma felépíteni egy új házat – kész horror, ami vár a családokra!

Szeptemberben elindul az Otthon Start 3%-os kedvezményes lakáshitel, amely nemcsak lakásvásárlásra, hanem új családi ház építésére is használható – de van egy nagy bökkenő: a telek árát mindenkinek saját zsebből kell állnia. És ha valaki belevág az építkezésbe, sokkoló összegekkel találja szemben magát.

150 milliós plafon – de mire elég ez valójában?

A kormány a bekerülési költség plafonját 150 millió forintra emelte. Ez azt jelenti, hogy a programon belül maximum 50 millió forint kedvezményes hitelt lehet felvenni. Csakhogy a szakértők…