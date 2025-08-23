Sikeres ingatlaneladás titkai – Így készíts ütős ingatlanhirdetést az Ingatlantájolón
Egy ingatlan gyors és jó áron történő eladásának kulcsa a profi, figyelemfelkeltő ingatlanhirdetés. Ha a hirdetésed szövege, képei és elhelyezése is jól meg van tervezve, sokkal több érdeklődőt vonzhatsz – és ezzel az eladás esélyét is növelheted. Most bemutatjuk, hogyan készíthetsz olyan hirdetést, amely valóban kitűnik a tömegből, és miért érdemes az Ingatlantájolón meghirdetned otthonodat.
Miért fontos a jó ingatlanhirdetés?
A sikeres ingatlaneladás alapja:
Jól megírt szöveg – világos, pontos, figyelemfelkeltő.
Kiváló minőségű fotók – a lakás vagy ház legszebb…Tovább a teljes cikkre
Iroda
Raktár
Otthon
Dizájn
Pénz
Meghozta a döntését a Kúria a devizahitelesek ügyében
Jogegységi határozat született az EU-s ítélet nyomán a tisztességtelen tájékoztatással kapcsolatban.
Adó és jog
Retail
Válaszolt a teljes kivonulással kapcsolatos kérdésre a Spar
Kisújszálláson augusztus 24-én végleg bezárja üzletét.