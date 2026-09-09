Újabb mérföldkőhöz érkezett a Flex zalaegerszegi fejlesztése

Bokrétaünnepséggel ünnepelte a Flex és a KÉSZ Építő a zalaegerszegi „F” raktár- és irodaépület kivitelezésének újabb meghatározó állomását. A mintegy 8000 négyzetméteres fejlesztés a meglévő, szintén a KÉSZ Csoport által épített gyártócsarnok bővítéséhez kapcsolódva valósul meg. A mostani, két ütemben zajló beruházás egyik legnagyobb szakmai kihívása, hogy az építési munkákat a működő gyártóüzem zavartalan fenntartása mellett kell elvégezni. A generálkivitelező a KÉSZ Építő és Szerelő Zrt., de a megvalósításban a KÉSZ Csoport további tagvállalatai is közreműködnek. A terveket a vállalatcsoport stratégiai partnere, a bim.GROUP készítette.

A zalaegerszegi bokrétaünnepséggel, azaz a tartószerkezet legmagasabb pontjának elérésével újabb mérföldkőhöz érkezett a KÉSZ Csoport Flex telephelybővítéséhez kapcsolódó fejlesztése és a vállalatok hosszú távú együttműködése. A mostani építési terület közvetlen szomszédságában álló 10 000 négyzetméteres gyártócsarnokot 2025-ben ugyancsak a KÉSZ Csoport valósította meg. A jelenlegi megbízás keretében a meglévő gyártócsarnok bővítéséhez kapcsolódóan egy mintegy 8000 négyzetméteres raktár- és irodaépület készül.

Az új épület kivitelezése 2026 februárjában indult, két egymásra épülő ütemben. Az első, mintegy 3000 négyzetméteres szakasz július 31-én sikeresen megszerezte a használatbavételi engedélyt. A rendkívül szoros határidő miatt a munkák összehangolása már a kezdetektől kiemelt figyelmet igényelt. Mindezt tovább nehezítette, hogy a szomszédos gyártóterületen a termelés a teljes építési időszak alatt folyamatosan, két műszakban zajlott.

Jelentős műszaki teljesítmény néhány hónap alatt

A kivitelezés első hónapjaiban több mint 20 400 köbméter földet mozgattak meg, az alaptestek kialakításával párhuzamosan pedig 12 100 négyzetméternyi területen készült talajstabilizáció. A mélyalapozás során 483 darab, 40 centiméter átmérőjű, 6 és 10 méter közötti hosszúságú cölöp került a helyére.

Az alapozási és monolit vasbeton munkákhoz csaknem 921 köbméter betont használtak fel. Az előregyártott szerkezeti rendszer 121 kehelynyakból, 139 pillérből és 252 gerendából áll, emellett több mint 3200 négyzetméternyi körüreges födémpanel épült be. Az épület merevítéséhez meghaladta a 40 tonnát a felhasznált szerkezeti acél mennyisége.

A leendő logisztikai folyamatokat hat, dokkolóval ellátott előtét zsilip szolgálja majd. A munkaterületen a legintenzívebb időszakokban napi 140–150 szakember dolgozik, ami jól érzékelteti a fejlesztés volumenét és a munkaszervezés összetettségét.

Az anyagmozgatás, a munkaterületek megközelítése, az egyes szakágak ütemezése és a biztonságos munkavégzés egyaránt folyamatos egyeztetést követel a megrendelői és kivitelezői oldal között.

Több KÉSZ-es kompetencia kapcsolódik össze a megvalósításban

A fejlesztésben a KÉSZ Csoport több szakterületének tudása találkozik. A generálkivitelezést a KÉSZ Építő és Szerelő Zrt. végzi, míg egyes kivitelezési feladatokba további tagvállalatok is bekapcsolódtak. A tervezési munkákért a KÉSZ Csoport stratégiai partnere, a bim.GROUP felelt.

A visszatérő munkák lehetőséget teremtenek arra, hogy a felek a már megszerzett tapasztalatokra, kialakult munkakapcsolatokra és bevált folyamatokra építve valósítsák meg a telephely további fejlesztését.

„A bokrétaünnepség fontos szakmai és emberi mérföldkő, hiszen mögötte hónapok összehangolt munkája áll. Különösen értékes számunkra, hogy a Flex-szel folyamatos és egymásra épülő együttműködésben dolgozhatunk. A tavaly megvalósított csarnokot követő újabb megbízás a kölcsönös bizalom egyértelmű visszaigazolása. Az eddig elért eredmények a megrendelővel kialakított partneri együttműködésnek, valamint a projektben részt vevő valamennyi szakember elkötelezett munkájának köszönhetők” – mondta Pappert Attila, a KÉSZ Építő és Szerelő Zrt. projektigazgatója.

A szerkezetkész állapot után folytatódnak a szakipari munkák

A bokrétaünnepség fontos állomás, ugyanakkor a megvalósítás következő időszaka is jelentős feladatokat tartogat. Folyamatban van a második ütem kivitelezése, valamint az irodaterek kialakítása. A munkák része a sprinklerhálózat, az esővíz-elvezetés, továbbá az elektromos és gépészeti rendszerek kiépítése, a nyílászárók és kapuk beépítése, illetve a rakodástechnikai szerkezetek telepítése.

A következő meghatározó munkafázis az összesen 5000 négyzetméteres ipari padló elkészítése, amelyet a KÉSZ Építő saját szakemberei végeznek. Az ipari padlóhoz és a vasalt aljzatokhoz mintegy 1700 köbméter beton felhasználásával számolnak, az esztrichbeton mennyisége pedig meghaladja a 70 köbmétert.

A projekt eddigi szakaszában a csapatnak szélsőséges időjárási körülményekhez is alkalmazkodnia kellett. A nagytömegű földmunkák és a cölöpalapozás még téli időjárásban zajlott, míg a tető-, homlokzat- és padlóépítési munkák egy része már a nyári hőség idejére esett. A szoros határidők, a folyamatos üzemi működés és az összetett műszaki feladatok ellenére az első ütem a tervezett időben eljutott a használatbavételig.