Milliókkal lettek olcsóbbak ezek az ingatlanok – prémium debreceni ház és balatoni panorámás lakás is van a listán
Jelentős árcsökkentésekkel találkozhatnak azok, akik most keresnek új otthont vagy befektetési célú ingatlant. Válogatásunkban négy olyan lakást és házat mutatunk be, amelyeknek nemrég mérsékelték az árát: van köztük balatoni panorámás lakás, felújított budapesti otthon és prémium kategóriás debreceni ikerház is. Aki pedig nem szeretne lemaradni a hasonló árváltozásokról, az OtthonTérkép mobilalkalmazás letöltésével, amely elérhető iOS-re és Androidra is, és az Árfigyelő szolgáltatás beállításával azonnal értesülhet a kiszemelt ingatlanok árának csökkenéséről.
Prémium ikerház a debreceni Nagyerdő szomszédságában
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