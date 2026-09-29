Milliókkal lettek olcsóbbak ezek az ingatlanok – prémium debreceni ház és balatoni panorámás lakás is van a listán

Jelentős árcsökkentésekkel találkozhatnak azok, akik most keresnek új otthont vagy befektetési célú ingatlant. Válogatásunkban négy olyan lakást és házat mutatunk be, amelyeknek nemrég mérsékelték az árát: van köztük balatoni panorámás lakás, felújított budapesti otthon és prémium kategóriás debreceni ikerház is. Aki pedig nem szeretne lemaradni a hasonló árváltozásokról, az OtthonTérkép mobilalkalmazás letöltésével, amely elérhető iOS-re és Androidra is, és az Árfigyelő szolgáltatás beállításával azonnal értesülhet a kiszemelt ingatlanok árának csökkenéséről.

Prémium ikerház a debreceni Nagyerdő szomszédságában

A Debrecen-Pallagon található, 191…