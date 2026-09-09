Nem a kamat, nem az infláció: ez az eddig alábecsült tényező döntheti el, mennyi új lakás épül Európában

Hiába figyeljük a kamatokat, az inflációt és az építési költségeket, van egy sokkal lassabban változó tényező, amely hosszú távon legalább ennyire meghatározza, mennyi új lakásra lesz szükség. Ez pedig a népesség alakulása. Az Euroconstruct elemzője szerint 2026-ban az egyes európai országok egy főre jutó lakásépítési teljesítménye közötti különbségek mintegy kétharmada a korábbi évek népességváltozásával magyarázható – derül ki a Portfolio cikkéből.

Az új lakások építése az építőipar egyik leginkább ciklikus területe. A 2007-es pénzügyi válság után a lakásépítések volumene szinte…