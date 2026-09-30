Elképesztő fordulat a Pázmány-kampusz ügyében: Lipótmező lehet a megoldás?

Teljesen új irányt vehet a józsefvárosi Pázmány-kampusz ügye: felmerült, hogy az egyetem inkább a 2007 óta üresen álló lipótmezei elmegyógyintézetbe költözhetne. A Magyar Rádió egykori épületeinek sorsáról tartott egyeztetésen az érintettek abban is megállapodtak, hogy október 23-ig rendezik a bontások után hátramaradt terület állapotát. A hosszú távú megoldásokról most először ült tárgyalóasztalhoz valamennyi fontos szereplő – írta a Józsefváros.hu.

A Civilek a Palotanegyedért Egyesület (CaPE) kezdeményezésére összehívott találkozó azért számít mérföldkőnek, mert az eddigi egyeztetésekkel ellentétben ezúttal minden érintett képviseltette…