Nem is hinnéd, mi készül Budapest egyik legforgalmasabb terén: mélyen a felszín alatt is átépítik az Erzsébet teret

Első pillantásra úgy tűnhet, mintha csak néhány négyzetméternyi burkolatot bontanának fel az Erzsébet téren, a háttérben azonban jóval nagyobb munka zajlik. A tér egy részén ugyanis a teljes, felszín alatti rétegrendet visszabontják és újraépítik, a vízelvezetéstől a víz- és hőszigetelésig – írja a Magyar Építők.

Budapest egyik legismertebb belvárosi közösségi tere hosszú és mozgalmas történetre tekint vissza. Az V. kerületi Erzsébet téren egykor német színház működött, később pedig Hauszmann Alajos tervei alapján kioszk épült itt, amelynek földszintjén kávéház, emeletén pedig…