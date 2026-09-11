Tölts több időt azokkal, akiket szeretsz: ezért fontos, hogy hova, mennyi idő alatt jutsz el az új otthonodból
Egy új otthon kiválasztásakor sokáig a lakás mérete, alaprajza és ára volt a legfontosabb szempont. Ma azonban egyre többen azt is mérlegelik, hogyan illeszkedik majd az ingatlan a mindennapjaikba. Mennyi időt kell utazással tölteni, milyen szolgáltatások érhetők el a közelben, és marad-e lehetőség arra, hogy a városi élet mellett a családdal is elegendő minőségi időt tölthessünk.
Ezt a szemléletet követi a budapesti Revital Park is, amely Újbudán alakít ki új, zöld és korszerű 15 perces városi környezetet.
Újbuda új arca…Tovább a teljes cikkre
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