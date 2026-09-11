Brüsszel is nekimegy az Airbnb-nek? Megjelent az új uniós javaslat

Új korszak kezdődhet az európai Airbnb-piacon: az Európai Bizottság bemutatta a rövid távú lakáskiadás szabályozására vonatkozó javaslatát. Brüsszel egységes keretek közé szorítaná a jelenleg városonként eltérő szabályozást, miközben lehetővé tenné a rövid távú kiadás korlátozását azokon a területeken, ahol az bizonyíthatóan súlyosbítja a lakhatási válságot. Az Airbnb és az iparági lobbiszervezet máris tiltakozik.

Az Európai Bizottság szerdán ismertette azt a javaslatcsomagot, amely első alkalommal teremtene egységes uniós keretrendszert a rövid távú lakáskiadás szabályozására. A cél nem kevesebb, mint hogy közös…