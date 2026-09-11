Fűtési szezon előtt mindenki a rezsit nézi. De lehet, hogy a bankszámládon buksz el egy havi számlát

Ősszel sokan elkezdik figyelni a fűtést, a villanyt, a meleg vizet és a havi rezsit. Közben van egy kiadás, ami ugyanúgy csendben viszi a pénzt, mégis kevesen nézik meg: a bankszámladíj. Pedig egy régi, drága számla éves költsége akár egy kisebb havi rezsiszámla összegét is elviheti. Szeptemberben valami átkapcsol az ember fejében. Hűvösebbek a reggelek. […]