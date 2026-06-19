Több tízezer új bérlakás jöhet Magyarországon? Mutatjuk, mi kell ahhoz, hogy végre működjön a rendszer
Évtizedek óta visszatérő probléma Magyarországon, hogy a saját lakás megvásárlása egyre nehezebb, miközben a megfizethető albérletek kínálata is szűkös. Most azonban olyan tervek és források körvonalazódnak, amelyek hosszú idő után valódi fordulatot hozhatnak a hazai bérlakáspiacon – írja cikkében az Economx.
A Tisza-kormány lakáspolitikai programjában a korábbi éveknél jóval hangsúlyosabb szerepet kap a bérlakásépítés. Több tízezer új lakás, kollégiumi férőhelyek, szolgálati lakások és átfogó felújítási programok szerepelnek a tervek között, miközben az Európai Unió is egyre nagyobb figyelmet fordít a…Tovább a teljes cikkre
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