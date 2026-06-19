Hagyaték helyett biztonság: mit tud az életbiztosítás, amit az öröklés nem?

Sokan úgy gondolják, hogy egy életbiztosítás egyszerűen „örökség más formában”. Valójában azonban a biztosítási szolgáltatás jogilag és pénzügyileg is egészen másként működik, mint a hagyaték. Ez a különbség pedig egy család számára válsághelyzetben óriási jelentőségű lehet. Egy jól megválasztott életbiztosítás nemcsak pénzügyi segítséget jelenthet a hozzátartozóknak, hanem gyorsabb, kiszámíthatóbb és sok esetben biztonságosabb megoldást is, […]