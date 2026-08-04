Nyári lassulás a lakáspiacon, de a tavalyi szinthez közel maradt a forgalom

2026 júliusában országosan 9 292 lakóingatlan-adásvétel történt, a lakáscélú jelzáloghitelek várható szerződéses összege pedig elérte a 274 milliárd forintot a Duna House havi tranzakciószám-becslése és jelzáloghitel-előrejelzése szerint.

A nyári hónapokra jellemző, visszafogottabb aktivitással telt a július a hazai ingatlanpiacon. A 9 292-es tranzakciószám 5,8 százalékkal alacsonyabb a júniusi szinttől, a 2025-ös azonos időszaki adatokhoz képest pedig 2,1 százalékos az elmaradás.

A visszaesés nem meglepő: a nyári hónapok jellemzően csendesebb időszaknak számítanak az ingatlanpiacon, a vevők és eladók egy része a szabadságok miatt halasztja az ügyintézést. Ennél fontosabb jel, hogy a tranzakciószám mindössze 2,1 százalékkal marad el a tavalyi júliusi szinttől – vagyis a júniusi élénkülés után a piac nem esett vissza a korábbi hónapok gyengébb szintjére, a kereslet inkább csak átmenetileg lassult, mintsem tartósan gyengült volna.

A cégcsoport nemzetközi pénzügyi márkája, a Credipass magyarországi adatai szerint 2026 júliusában várhatóan 274 milliárd forint szerződéses összegű lakáscélú jelzáloghitel-szerződés születik. A volumen 2,9 százalékkal marad el a júniusi értéktől, a Magyar Nemzeti Bank által publikált tavalyi júliusi adatokhoz viszonyítva viszont továbbra is jelentős, 93 százalékos bővülést mutat.