Módosítja a kormány a likviditási célú Széchenyi Kártya Program kamatozását
A július 15-től kötött Széchenyi Kártya Folyószámlahitel MAX+, a Széchenyi Turisztikai Kártya MAX+, valamint a Széchenyi Likviditási Hitel MAX+ szerződések esetében már nem lesz érvényes az évi fix 3 százalékos kamatszint. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium bejelentése alapján megváltoznak a likviditási célú Széchenyi kártyák (így a Széchenyi Kártya Folyószámlahitel MAX+, a Széchenyi Turisztikai Kártya MAX+, […]Tovább a teljes cikkre
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