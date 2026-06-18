Módosítja a kormány a likviditási célú Széchenyi Kártya Program kamatozását

A július 15-től kötött Széchenyi Kártya Folyószámlahitel MAX+, a Széchenyi Turisztikai Kártya MAX+, valamint a Széchenyi Likviditási Hitel MAX+ szerződések esetében már nem lesz érvényes az évi fix 3 százalékos kamatszint. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium bejelentése alapján megváltoznak a likviditási célú Széchenyi kártyák (így a Széchenyi Kártya Folyószámlahitel MAX+, a Széchenyi Turisztikai Kártya MAX+, […]