Nagy fordulat jöhet a magyar lakáspiacon? Teljesen új irányt vehet a kormány lakáspolitikája

Évek óta nem látott változás készül a magyar lakáspolitikában: önálló lakáspolitikai államtitkárság jön létre, miközben a kormány átfogó bérlakásépítési, lakhatási és energetikai felújítási program előkészítésén dolgozik. Mindez egy olyan időszakban történik, amikor a lakásépítések újra növekedésnek indultak, és a szakma szerint most dőlhet el, hogy tartós fellendülés következik-e a piacon – írja az igylakunk.hu.

Új korszak kezdődhet a lakáspolitikában

A közlekedési és beruházási miniszter szervezeti átalakításról szóló utasítása alapján hosszú idő után ismét önálló lakáspolitikai államtitkárság és lakáspolitikai helyettes államtitkárság…