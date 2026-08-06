Nagy fordulat jöhet a magyar lakáspiacon? Teljesen új irányt vehet a kormány lakáspolitikája
Évek óta nem látott változás készül a magyar lakáspolitikában: önálló lakáspolitikai államtitkárság jön létre, miközben a kormány átfogó bérlakásépítési, lakhatási és energetikai felújítási program előkészítésén dolgozik. Mindez egy olyan időszakban történik, amikor a lakásépítések újra növekedésnek indultak, és a szakma szerint most dőlhet el, hogy tartós fellendülés következik-e a piacon – írja az igylakunk.hu.
Új korszak kezdődhet a lakáspolitikában
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